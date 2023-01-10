شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين.. وتأهيل محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلى تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد لمباراة المصرى المقرر لها الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، وعقد مارسيل كولر، المدير الفنى، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث فى بعض الأمور الفنية فى إطار التحضيرات للمباراة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة فى بداية المران الجماعى تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات مكثفة للرباعى؛ محمد الشناوى وعلى لطفى وحمزة علاء ومصطفى مخلوف؛ على هامش المران الجماعى.

فيما أدى محمد عبد المنعم مدافع الفريق، تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب وجلسة تأهيل فى "الجيم" ضمن البرنامج المحدد له؛ للتخلص من الإصابة التى لحقت به مؤخراً.

ويتربع الأهلى على صدارة الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من خوض 12 مباراة، بعدما تفاز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مباريات ولم يخسر أى مباراة، وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثانى و5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وحصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على راحة من التدريبات يومى السبت والأحد الماضيين بعد الانتهاء من مباراة إنبى التى أقيمت مساء الخميس باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهم محمد مجدى أفشة وأليو ديانج، قبل أن يستأنف التدريبات أمس الاثنين.