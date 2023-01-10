الامارات | الأهلي يستعيد قوته الضاربة قبل لقاء المصري.. والفوز فقط هدف الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم قوته الضاربة قبل المواجهة المرتقبة مع ضيفه المصري البورسعيدي بعد غد الخميس، فيما يأمل الزمالك في العودة للانتصارات عندما يحل ضيفا على الاتحاد السكندري بعد هزيمته وتعادله مع أسوان والداخلية على التوالي.

وتنطلق غدا الأربعاء الجولة 13 للمسابقة بأربع مباريات أبرزها الاتحاد والزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة والمتأخر بخمس نقاط عن الأهلي ونقطة واحدة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

ويتمنى الزمالك استعادة الاستقرار الفني والإداري الذي منحه اللقب في اخر موسمين والخروج من حالة فقدان الثقة والتي تسببت في هزيمته الأولى هذا الموسم في أسوان، فضلا عن امتناع بعض اللاعبين عن المشاركة أمام الداخلية وما أعلنه مرتضى منصور رئيس النادي عن تعاطي لاعبين اثنين لمواد مخدرة واستبعادهما قبل المباراة بقليل خوفا من الكشف عن تعاطيهما للمخدرات.

وعقد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري اجتماعا مع اللاعبين والمدرب الصربي زوران مانولوفيتش وطالبهم بضرورة الفوز وإغلاق ملف الانتقالات الشتوية حاليا.

وقال مصيلحي للصحفيين «قادرون على العودة للانتصارات ومباراة الزمالك بست نقاط والفوز بها يدفع الفريق للمربع الذهبي».

ويحتل الاتحاد، الذي سيغيب عنه حارسه المهدي سليمان لعدم اكتمال شفائه والمدافع محمود علاء والمهاجم السيد سالم، المركز السادس برصيد 18 نقطة.

ويلتقي أيضا فيوتشر مع بيراميدز وصيف بطل الموسم الماضي وصاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة في مواجهة مثيرة.

وسيحاول لاعبو سموحة تخفيف الضغط عن مدربهم طارق العشري عند استضافة طلائع الجيش.

ويحتل سموحة المركز 14 برصيد عشر نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن ضيفه. كما يلعب الداخلية مع البنك الأهلي.

تستكمل مباريات الجولة بعد غد الخميس بمباراتين، فيلتقي الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة من 12 مباراة مع المصري.

وأعلن الأهلي عبر موقعه عودة مهاجمه طاهر محمد طاهر إلى التدريبات وتعافية تماما من الإصابة التي أبعدته لأكثر من شهر.

كما عاد لاعب الوسط حمدي فتحي والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو بعد التعافي من الإصابة.

وانتصر الأهلي في اخر مباراتين على بيراميدز 3-صفر ثم إنبي 2-صفر دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

ويلتقي الخميس أيضا غزل المحلة الذي رحل عنه مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مع إنبي.

وتختتم الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات أبرزها الإسماعيلي متذيل الترتيب مع المقاولون العرب.

وأدت النتائج السلبية للإسماعيلي إلى استقالة جماعية لمجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي.

كما يلتقي أيضا أسوان مع حرس الحدود وفاركو مع سيراميكا كليوباترا.