شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو جدول مباريات اليوم الثلاثاء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في كأس الخليج العربي والدوري السعودي وغيرها، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو جدول مباريات اليوم الثلاثاء؟

يوم هادئ بعض الشيء في عالم كرة القدم، ولكن رغم قلة عدد المباريات، من المؤكد أن الإثارة ستكون حاضرة.

وتقام اليوم الثلاثاء مباريات عربية مميزة، وكذلك بعض المباريات في قارة أوروبا بالكؤوس.

تتواصل مباريات كأس الخليج العربي 25، عندما يلتقي منتخب الإمارات مع المنتخب الكويتي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين.

ولحساب نفس المجموعة يلتقي منتخب قطر مع نظيره البحريني، والفوز لأي منهما يعني تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي.

وفي الدوري السعودي، يفتتح الهلال الجولة الـ15 من المسابقة بمواجهة صعبة على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة أمام الرائد.

كما تقام مباريات في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتشهد مباراة مانشستر يونايتد مع تشارلتون أتلتيك.

الإمارات × الكويت (17:15 الإمارات، 16:15 الكويت) - الرياضية العراقية، دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية، الكاس الرياضية.

قطر × البحرين (19:15 قطر والبحرين، 20:15 الإمارات) - الرياضية العراقية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، الكاس الرياضية.



مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرائد × الهلال (20:30 السعودية، 19:30 مصر) - SSC HD 1

مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

نيوكاسل × ليستر سيتي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

مانشستر يونايتد ×تشارلتون أتلتيك (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium