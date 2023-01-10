«الرجل كلمة يا مصيلحي» .. «مرتضى منصور» يعلن عدم حضور مباراة «الاتحاد والزمالك»

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، بالاتفاق مع إدارته عدم حضور مباراة الاتحاد والزمالك والمقرر لها مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

ويأتي قرار مرتضى منصور بسبب صفقة مروان عطية التي لم تتم لصالح الزمالك، حيث كان رئيس الأبيض قد أكد اتفقه مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد على ضم اللاعب، لكن الأخير لم يتمم معه الاتفاق.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك:" قررنا عدم حضور مجلس إدارة الزمالك مباراة الاتحاد لأننا" معترضين على اللي أنت عملته يا مصيلحي".

وأضاف:"عدم حضورنا للمباراة هو رد صغير من جانب الإدارة على ما فعلته في صفقة مروان عطية".

وفي سياق آخر وجه مرتضى عدة انتقادات لرئيس الاتحاد وقال له:" الرجل كلمة يا مصيلحي، أنت قلت إن مروان عطية لن ينتقل إلا للاتحاد وفي النهاية انضم إلى الأهلي".

وكان الأهلي قد نجح في ضم مروان عطية من الاتحاد السكندري، في صفقة كلفت الأهلي نحو 18 مليون جنيها.