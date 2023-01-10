شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام ياقوت مديرا فنيا لناشئات سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك تعيين إسلام ياقوت مديرا فنيا لفريق السلة تحت 14 سنة ناشئات، على أن يقود الفريق خلال مران اليوم.

وجاء اختيار ياقوت فى ظل الخبرات التى يتمتع بها فى مجال التدريب، حيث سبق وتولى تدريب عدة فرق مثل غزل السويس والطيران والزهور ودجلة والمصري وهليوليدو والاتصالات والمعادى.

من ناحية أخرى يلتقى فريق سيدات سلة الزمالك مع نظيره الأهلى يوم 28 فبراير المقبل فى إياب الدور الأول للمراكز من الأول للثامن، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلى واستمرار تصدره لدورى السيدات مقابل وقوع الزمالك فى المركز الأخير بترتيب الدورى.

وعلى مستوى الرجال يتصدر فرق الاتحاد السكندرى والأهلى والزمالك بعد الفوز فى المباريات الأربعة وتحقيق العلامة الكاملة فى البطولة حتى الآن، حيث فاز الأهلى أمس على سموحة والاتحاد على الجيش والزمالك على مصر للتأمين.