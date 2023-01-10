عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل عبد الله جمعة، ظهير أيسر نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء فى 10 يناير عام 1996 بسيناء، فى أسرة كروية، حيث لعب شقيقه الأكبر صالح جمعة للأهلى قبل أن ينتقل حالياً لنادى الإسماعيلى، فيما التحق شقيقه الأصغر عبد الرحمن جمعة بقطاع الناشئين بالزمالك، مؤخراً اقتداءً بشقيقه عبد الله، الذى تألق مع الفريق الأبيض ليفرض نفسه على التواجد مع منتخب الفراعنة فى وقت سابق.

عبد الله جمعة بدأ مسيرته الكروية فى نادى إنبى، ليسير على خطى شقيقه الأكبر صالح، ومن خلال الفريق البترولى خاض عبد الله تجربة احترافية قصيرة بالدوري الألمانى، إلا أنه لم يتحمل مشاق الغربة ليعود سريعاً إلى الدورى المصرى عبر بوابات إنبى مجدداً، ثم ينتقل إلى النادى المصرى، وبعد تألق كبير تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر الفريق البورسعيدى السابق.

وتوج عبد الله جمعة مع الزمالك بسبعة بطولات، هي الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر في مرتين ومرة للسوبر المصرى والأفريقي والكونفدرالية، وخاض الظهير الأيسر مع الزمالك 146 مباراة بكل البطولات بإجمالى 9854 دقيقة لعب سجل فيها هدفين وصنع 14 هدفا وتلقى 13 كارتا أصفر وكارت أحمر وحيد.

عبد الله جمعة تعرض للإصابة بفيروس كورونا مرتين قبل أن يتعافى الأولى كانت قبل مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، ليغيب عن نهائى القرن، والذى فاز فيه الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب، قبل أن يعلن اللاعب شفاءه قبل أيام من الفيروس ويشارك مع فريقه بالتدريبات ليعود ويعلن تجدد إصابته مرة أخرى ثم يعلن تعافيه مؤخراً وعودته للفارس الأبيض.