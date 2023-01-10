شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه للإسكندرية اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تدريباته، اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها الثالثة إلا ربع ظهر غد الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التى تدخل تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

وصحح محمد يوسف أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدورى، والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

فى سياق آخر عكف محمد يوسف على دراسة مباريات سموحة فى الدورى، وآخرها مباراته مع فاركو فى الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة سموحة، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.