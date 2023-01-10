شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء عمومية اتحاد الكرة لعدم اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لليوم الثاني علي التوالي ، حيث حضر اليوم 5 أندية فقط ، بينما يكتمل النصاب بحضور 25% من الأعضاء أي ما يعادل 33 عضو فقط.

ووفقا للخطاب المُرسل من اتحاد الكرة للأندية قبل شهر من انعقاد الجمعية جاءت بنود الاجتماع كالتالي، التصديق علي محضر الاجتماع السابق، تعيين 3 أعضاء للمشاركة في تدوين محضر الاجتماع ، اعتماد خطة الاتحاد القائم بتنفيذها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل قصيرة الأجل / طويلة الأجل، وتقرير مراقب الحسابات إن وجد، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد، تعيين مدققي حسابات مستقلين فور اقتراح مجلس الإدارة مراجعة، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص اشتراكات العضوية العاملة والمنتسبة (القسم الأول 1000 جنيه – القسم الثاني 500 جنيه – القسم الثالث 250 جنيه – القسم الرابع 100 جنيه )، فصل عضو بهيئة بالاتحاد المصري لكرة القدم (إن وجد)، قبول العضوية (أندية جديدة) إن وجد.

من ناحية أخرى، يصل البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القاهرة الثلاثاء المقبل لاستئناف عمله مع المنتخب الأولمبى بعد قضاء إجازة الكريسماس، وفقا لاتفاقه مع اتحاد الكرة قبل السفر.

ويعقد روجيريو ميكالى اجتماعا مع الجهاز الفنى عقب العودة ومحمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات الفراعنة لمواجهتى زامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، والتى يتأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى منها فيما بعد إلى أولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، فوزا مهما على منتخب إيسواتينى بهدف نظيف سجله أسامة فيصل، باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثانى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة، ليتأهل الفراعنة إلى الدور الثالث بالتصفيات.