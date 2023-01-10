شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقة الدولية تؤجل قيد كريستو فى قائمة الأهلى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلت قائمة النادي الأهلي "المبدئية" التي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة في مونديال الأندية من أسم محمد الضاوي لاعب الفريق الجديد الشهير بـ"كريستو".

وتسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة بـ"كريستو" للأهلي في عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية حتى الأن.

وأرسل النادي الأهلي ،أمس ، الاثنين، القائمة الأولية للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

ويحق للأهلي إضافة بعض الأسماء في القائمة التي تم إرسالها أمس حتى يوم 30 يناير الجاري حيث سيتم تقليصها إلى 23 لاعباً قبل إنطلاق البطولة بـ24 ساعة.

ومن المقرر أن يقوم الأهلي بقيد كريستو في قائمة كأس العالم للأندية بمجرد وصول البطاقة الدولية خلال الأيام _وربما الساعات_ المقبلة.

وأنضم كريستو للأهلي خلال يناير الجاري قادماً من النجم الساحلي التونسي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وظهر اللاعب في مران الفريق أمس للمرة الأولى.