الامارات | قطر تخطط لشراء ليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلومبرغ أن صندوقاً قطرياً قد يستهدف شراء مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام، مؤكدة أن رئيس قطر للاستثمارات الرياضية ناصر الخليفي، عقد مؤخراً مباحثات مع رئيس نادي توتنهام هوتسبير دانييل ليفي، بشأن شراء حصة في النادي اللندني.



وأضافت أن الصندوق يدرس كذلك الاستثمار في منافسين لتوتنهام بينهم مانشستر يونايتد أو ليفربول، إما عن طريق الاستحواذ الكامل أو شراء حصص فيهما.



لكنها قالت إن "المتحدث باسم الصندوق رفض التعليق بينما نفى متحدث باسم توتنهام عقد اجتماع بخصوص بيع حصص في النادي ورفض متحدث باسم يونايتد التعليق فيما لم يرد متحدث باسم ليفربول على طلب للتعليق".



وقال المصدر إن "مداولات الصندوق لا تزال جارية وقد لا تسفر عن اتفاق"، مشيراً إلى أن أنظار الصندوق اتجهت نحو الاستثمار في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استضافة قطر لكأس العالم بفضل النمو الذي تحققه المسابقة الأوروبية والأهمية العالمية التي تحظى بها.