الامارات | مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لإقالة أنشيلوتي واستعادة زيدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد يفكر في استعادة خدمات الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان ليتولى تدريب "الملكي" بدلاً من الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أوضحت الصحيفة أن أنشيلوني عقده ممتد مع "الميرنغي" حتى نهاية الموسم المقبل، ولكنه قد لا يستكمل عقده مع الفريق.

وأضافت: "في حال عدم فوز ريال مدريد بأي لقب خلال الموسم الحالي تتجه إدارة النادي الإسباني للتعاقد مجدداً مع زيدان وعدم استكمال العقد مع المدرب الإيطالي".

وأشارت إلى أنه رغم رحيل "زيزو" عن تدريب الريال في مايو (آيار) 2021، ولكنه رفض تولي تدريب أي فريق رغم تلقيه عرض من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.