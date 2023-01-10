الامارات | الرمس يظفر بلقب فرجان رأس الخيمة لطلاب المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق الرمس لقب بطولة الفرجان الرابعة "لطلاب المدارس" لكرة القدم التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، بفوزه على فريق شباب شمل بهدفين دون رد.



وأدار اللقاء الحكم حمدان جمال بحضور جمهور غفير من مشجعي الفريقين إذ حصل الرمس على الميداليات الذهبية وكأس البطولة بينما نال فريق شباب شمل الميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني وتم اختيار اللاعب تيسير مرعي من فريق الرمس أفضل لاعب، وحارس مرمى فريق المذاق العدني منصور جهانكير أفضل حارس واللاعب محمد جاكري هداف البطولة فيما حصل هاني رمزي من فريق مدرسة هارفست أفضل إداري.



وشهد النهائي أمين عام المجلس التنفيذي برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة آمين وخلف اسماعيل بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام الجمعية ومدير البطولة سالم النعيمي



بدوره أشاد خلف بن عنبر بحماس اللاعبين في البطولة والمستويات العالية للفرق المشاركة والمنافسة القوية التي صنعت إثارة كبيرة، وحققت من خلالها هدف البطولة وأفرزت مواهب صاعدة ومميزة.