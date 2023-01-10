الامارات | مرتضى منصور يعلن اعتزال نجم الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أن حازم أمام لاعب الفريق السابق سيتم تعيينه في قطاع الناشئين بالنادي، بعد أن اتخذ قرار اعتزال كرة القدم.



قال منصور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "نادي الزمالك لايترك أبناءه ولا يضحي بهم"، موضحاً أن المشرف على الكرة أمير مرتضى اتخذ قراراً بتعيين حازم أمام في قطاع الناشئين بالنادي، نظراً لما قدمه للنادي خلال الأعوام الماضية".



كان حازم إمام أعلن اعتزاله بعد أن انتهى تعاقده مع النادي بنهاية الموسم المنقضي، بعد مسيرة حافلة بالعديد من البطولات.