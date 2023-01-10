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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام اليوم الثلاثاء لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي رقم 25 المقامة حاليًا في البصرة بالعراق.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في خليجي 25

ويلتقي منتخبا الإمارات والكويت في ملعب الميناء بينما تواجه قطر المنتخب البحريني على نفس الملعب.

وكانت مباريات المجموعة الثانية افتتحت السبت بفوز البحرين حامل اللقب 2-1 على الإمارات، وتجاوز قطر للكويت بثنائية نظيفة.

وتحتل قطر صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البحرين الثاني فيما تأتي الإمارات في المركز الثالث والكويت الرابع.

تنقل مباريات كأس الخليج العربي عبر مجموعة من القنوات العربية المختلفة من كل البلدان.

وتبث المباراة عبر 3 قنوات إماراتية وهي "دبي سبورتس 1" و"أبوظبي سبورتس 1 HD" و"الشارقة سبورتس HD".

وفي السياق ذاته ستنقل المباراة كذلك عبر قناة الكاس القطرية و"عمان سبورتس HD".



كما يتم نقل المباراة عبر قناتي العراقية الرياضية والرابعة سبورتس العراقية.

تلتقي الإمارات مع الكويت في خليجي 25 اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والربع بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع بتوقيت أبوظبي.

ونجح المنتخب الإماراتي في فرض هيمنته في المواجهات المباشرة ضد الكويت في كأس الخليج في آخر 20 عامًا، حيث يعود تاريخ آخر فوز للأزرق على الأبيض في البطولة إلى خليجي 15 سنة 2002.

وفازت الكويت وقتها 2-1 بثنائية جاسم الهويدي فيما سجل عبدالسلام جمعة للإمارات.

وبعدها فازت الإمارات 2-0 في خليجي 16 بأهداف سلطان راشد ومحمد راشد سرور، و3-2 في خليجي 18 بأهداف إسماعيل مطر "ثنائية" وفيصل خليل فيما سجل للكويت بدر المطوع وفهد الفهد، ثم 1-0 في نصف نهائي خليجي 21 بتوقيع أحمد خليل.

وحسم التعادل الإيجابي آخر مواجهتين بين العملاقين في البطولة الإقليمية، الأولى 2-2 في خليجي 22، سجل للإمارات علي مبخوت "هدفين" وللكويت يوسف السلمان وبدر المطوع.