«يروحوا يطبخوا بقى أو يتجوزوا» .. مرتضى منصور يعلن الإستغناء عن فريق السلة سيدات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المستشار مرتضى منصور، الإستغناء عن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك، بعد خسارته الثقيلة أمام النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: «قررنا الاستغناء عن فريق السلة بنات، يروحوا يتجوزوا، هذا الفريق لا يستحق الاستمرار مع نادي الزمالك، بسبب حالة الاستهتار التي كانت عليها اللاعبات»، مؤكدًا: «سوف نخوض المنافسات بفريق 18 عامًا»

وأضاف المستشار مرتضى منصور : «هناك أيضًا فريق كرة ماء تحت السن، قمنا بتسريحه، نادي الزمالك نادي بطولات مش نادي «همبكة»، وسنوفر الفلوس لألعاب أخرى مثل اليد والطائرة والسلة».

وأتم: «استغنينا عن فريق السلة للسيدات بنادي الزمالك، يروحوا يطبخوا بقى أو يتجوزوا».