شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مصطفى شوبير يطير لقطر اليوم.. وكولر رفض التفريط فى ثنائى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رفض التفريط فى الثنائى أيمن أشرف ورامى ربيعة لاعبا الفريق.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر رفض فكرة التفريط فى أيمن أشرف ورامى ربيعة وقال إن أيمن لسه راجع من الإصابة ولم يحصل على فرصة ورامى شارك وظهر بشكل متميز ويجيد اللعب فى أكثر من مركز وهو ما يحتاجه الأهلى".

وتابع شوبير: "مصطفى شوبير سيتوجه اليوم لقطر لبداية التأهيل هناك من جراحة غضروف الركبة للعودة سريعاً للملاعب".

وتعرض مصطفى شوبير، للإصابة؛ أثناء مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة بيراميدز، التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

ولم يخض مصطفى شوبير أى مباراة الموسم الحالى بقميص الأهلى، وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق فى جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه فى 4 واستقبل 4 أهداف فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس المقبل بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.