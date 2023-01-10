شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مصطفى شوبير يطير لقطر اليوم.. وكولر رفض التفريط فى ثنائى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر رفض فكرة التفريط فى أيمن أشرف ورامى ربيعة وقال إن أيمن لسه راجع من الإصابة ولم يحصل على فرصة ورامى شارك وظهر بشكل متميز ويجيد اللعب فى أكثر من مركز وهو ما يحتاجه الأهلى".
وتابع شوبير: "مصطفى شوبير سيتوجه اليوم لقطر لبداية التأهيل هناك من جراحة غضروف الركبة للعودة سريعاً للملاعب".
وتعرض مصطفى شوبير، للإصابة؛ أثناء مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة بيراميدز، التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.
ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس المقبل بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.