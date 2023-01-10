شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات صفقة انتقال مروان عطية إلى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة ضم مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري، من أجل تدعيم صفوف الفريق الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد حسم أسماء اللاعبين الذين سيخرجون للإعارة من الأهلي.

وعلم ”الخليج 365” أن تأخر حسم الصفقة يعود إلى عدم الاتفاق على اللاعبين اللذين سيتم خروجهما للإعارة إلى الاتحاد السكندري، قبل أن تتدخل إدارة الأهلي وتقنع الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود بالانضمام إلى زعيم الثغر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد توصل إلى اتفاق مع الاتحاد السكندري على ضم مروان عطية مقابل دفع مبلغ 18 مليون جنيه وإعارة لاعبين من صفوف الفريق الأحمر، ونجحت إدارة الأهلي في لإقناع الثنائي عمار ومحمود بالانضمام إلى زعيم الثغر.

وكان من المنتظر أن يصل مروان عطية إلى مقر النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين ولكن اجتماعه مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد حال دون ذلك، ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القلعة الحمراء غدا الثلاثاء لتوقيع العقود وتصويره بالقميص الأحمر قبل تقديمه للجماهير الحمراء.

وحرص مروان عطية على التواجد في مقر نادي الاتحاد السكندري اليوم الاثنين لتوديع زملائه ومصافحتهم ، حيث لم يشارك في مران اليوم بسبب حسم انتقاله للأهلي.