شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو صانع السعادة فى الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اليوم والان مع تفاصيل الخبر
أحمد سيد زيزو بدأ مشواره الكروى فى مصر برفقة ناشئى النادى الأهلى، لكنه لم يستمر طويلًا بالقلعة الحمراء، لأنه كان يعلم جيدًا بصعوبة الحصول على فرصة حقيقية حينها، لذلك قرر أن ينتقل إلى فريق وادى دجلة.
كما لعب أحمد سيد مصطفى مع وادى دجلة عام 2013، من ثم ذهب إلى نادى ليرس البلجيكى فى نفس العام، وذلك بعد مستواه المميز مع دجلة، حيث لعب للفريق الأول وهو في عمر 17 عامًا فقط.
ويقدم أحمد سيد زيزو وجبة كروية دسمة لجماهير نادى الزمالك وإضافة غير عادية لتشكيلة البرتغالى فيريرا سواء فى الجناح الأيمن أو الأيسر أو اللعب فى مركز رقم 10 وكذلك 8، لأنه لاعب متعدد المواهب، ويملك فورمة عالية في أخر موسمين.
ويتطلع أحمد سيد زيزو للعودة مرة أخرى للاحتراف الأوروبى، بعدما نجح فى إعادة اكتشاف نفسه مرة أخرى مع الزمالك، وتقديمه مستويات مميزة منذ انضمامه للقلعة البيضاء، ودخوله ضمن العناصر الأساسية لمنتخب مصر.