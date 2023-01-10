شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو صانع السعادة فى الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ27 حيث إنه من مواليد 10 يناير 1996، وأصبح زيزو أهم لاعبى خط الوسط فى الكرة المصرية بعد انتقاله للقلعة البيضاء قادماً من مورينسى البرتغالى فى 2018.

أحمد سيد زيزو بدأ مشواره الكروى فى مصر برفقة ناشئى النادى الأهلى، لكنه لم يستمر طويلًا بالقلعة الحمراء، لأنه كان يعلم جيدًا بصعوبة الحصول على فرصة حقيقية حينها، لذلك قرر أن ينتقل إلى فريق وادى دجلة.

كما لعب أحمد سيد مصطفى مع وادى دجلة عام 2013، من ثم ذهب إلى نادى ليرس البلجيكى فى نفس العام، وذلك بعد مستواه المميز مع دجلة، حيث لعب للفريق الأول وهو في عمر 17 عامًا فقط.

وإجمالا لعب أحمد سيد زيزو 166 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بإجمالى 12888 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل 51 هدفاً وصنع 44 هدفاً وتلقى 21 كارت أصفر وتلقى كارت أحمر وحيد، وحصد زيزو خمسة بطولات هى الدورى الممتاز مرتين وكأس مصر مرة والسوبر المحلى مرة والسوبر الأفريقى مرة.

ويقدم أحمد سيد زيزو وجبة كروية دسمة لجماهير نادى الزمالك وإضافة غير عادية لتشكيلة البرتغالى فيريرا سواء فى الجناح الأيمن أو الأيسر أو اللعب فى مركز رقم 10 وكذلك 8، لأنه لاعب متعدد المواهب، ويملك فورمة عالية في أخر موسمين.

ويتطلع أحمد سيد زيزو للعودة مرة أخرى للاحتراف الأوروبى، بعدما نجح فى إعادة اكتشاف نفسه مرة أخرى مع الزمالك، وتقديمه مستويات مميزة منذ انضمامه للقلعة البيضاء، ودخوله ضمن العناصر الأساسية لمنتخب مصر.