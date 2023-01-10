شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد عبد المنعم وحمدى فتحى فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المصري، المقرر لها الخميس المقبل، فى بطولة الدوري الممتاز، والتى يستعيد فيها الفريق جهود الثنائي حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم بعدما حرمتهما الإصابة من التواجد فى قائمة مباراة إنبي الأخيرة التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وواصل محمد عبد المنعم استكمال برنامج التأهيل الذى يخضع له للتعافي من إجهاد العضلة الخلفية، وأدى اللاعب فقرات بدنية في الجيم، قبل أن يواصل فقرات التأهيل في ملعب مختار التتش، فى إطار تجهيزه للمباريات المقبلة، وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن حالة عبد المنعم مطمئنة، وسوف يتواجد بصورة طبيعية ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة القادمة.

وبدأ حمدي فتحي، لاعب الفريق، المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية؛ تمهيدا لعودته للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية، وانتظم حمدي في مران الفريق الذي أقيم صباح الجمعة الماضي على ملعب مختار التتش، بعدما خضع لتدريبات علاج طبيعي للتخلص من شد خفيف في العضلة الخلفية.