فيفا يتغنى بـ"شيكابالا": حينما أظهر قدراته الخارقة أمام أرجنتين ميسى

القاهرة - سامية سيد - تغنى الحساب الرسمى لبطولة كأس العالم التابع للفيفا بمهارات النجم المصرى محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب نادى الزمالك، ونشر حساب البطولة فيديو عبر تويتر لشيكابالا خلال مشاركته مع منتخب الشباب أمام الأرجنتين وعلق: حينما أظهر شيكابالا قدراته الخارقة أمام أرجنتين ميسى واحد من أمهر اللاعبين فى المنطقة العربية.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز الزمالك فى 7 مباريات وتعادل فى 4 أخرى، وخسر مباراة وحيدة، وأحرز لاعبو الزمالك 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويركز فيريرا، المدير الفنى للزمالك، خلال التدريبات الأخيرة للفريق، على يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق من أجل عودته لتشكيلة الفريق الأساسية أمام الاتحاد السكندرى بالدورى المقرر إقامتها غدا باستاد برج العرب.

يأتى ذلك بعدما فشل البنينى سامسون فى إثبات نفسه فى اللقاء الأخير أمام الداخلية، بالإضافة لهبوط مستوى التونسى سيف الدين الجزيرى منذ عودته من كأس العالم الأخيرة بقطر.

وكان يوسف أسامة نبيه غاب عن صفوف الزمالك فى لقاء الداخلية الأخير بالدورى بسبب تورم وجهه، وهو ما أدى لحدوث هزة هجومية للفريق، لاسيما أن المهاجم الشاب يمر بفترة من التوهج والتألق خلال الفترة الماضية.