الزمالك يبيت فى الإسكندرية الليلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه الزمالك الليلة للمبيت فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا فى الجولة الثالثة عشرة باستاد برج العرب، بعدما يختتم الفريق استعدادته باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة.

ويدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك إجراء تغييرات فنية فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى نظرا لهبوط مستوى عدد من اللاعبين وحاجة الفريق لتغيير الدماء بعض الشىء فى إطار سياسة التدوير التى يتبعها المدير الفنى مع الفريق نظرا لضغط المباريات، ومن المتوقع الدفع بمصطفى الزنارى فى خط الدفاع وإراحة محمد عبد الغنى مع تواجد حسام عبد المجيد مع استمرار حمزة المثلوثى فى مركز الظهير الأيمن ومحمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر نظرا لغياب أحمد فتوح وانقطاعه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

فى الوقت نفسه من المتوقع أن يعود نبيل عماد دونجا لمنطقة الوسط بصحبة عمرو السيسى على أن يكون محمد أشرف روقا على دكة البدلاء وفى الأمام أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وفى الأمام يوسف أسامة نبيه بعد عودته من الإصابة.