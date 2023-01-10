شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعود من البرازيل اليوم لاستئناف عمله بالمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القاهرة الثلاثاء المقبل لاستئناف عمله مع المنتخب الأولمبى بعد قضاء إجازة الكريسماس، وفقا لاتفاقه مع اتحاد الكرة قبل السفر.

ويعقد روجيريو ميكالى اجتماعا مع الجهاز الفنى عقب العودة ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة استعدادات الفراعنة لمواجهتى زامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، والتى يتأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى منها فيما بعد إلى أولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، فوزا مهما على منتخب إيسواتينى بهدف نظيف سجله أسامة فيصل، باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثانى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة، ليتأهل الفراعنة إلى الدور الثالث بالتصفيات.