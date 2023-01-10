شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغإلى فيريرا، لخوض مباراة جديدة فى الدورى المصرى بعدما أغلق صفحة مباراة الداخلية التى أقيمت مساء الخميس الماضى، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدوري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك فى شهر يناير

1_الزمالك ضد الاتحاد السكندرى 11 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

2_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الأهلى 21 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

4- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء.

5- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.