شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إعادة يوسف أسامة لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز فيريرا، المدير الفنى للزمالك، خلال التدريبات الأخيرة للفريق، على يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق من أجل عودته لتشكيلة الفريق الأساسية أمام الاتحاد السكندرى بالدورى المقرر إقامتها غدا باستاد برج العرب.

يأتى ذلك بعدما فشل البنينى سامسون فى إثبات نفسه فى اللقاء الأخير أمام الداخلية، بالإضافة لهبوط مستوى التونسى سيف الدين الجزيرى منذ عودته من كأس العالم الأخيرة بقطر.

وكان يوسف أسامة نبيه غاب عن صفوف الزمالك فى لقاء الداخلية الأخير بالدورى بسبب تورم وجهه، وهو ما أدى لحدوث هزة هجومية للفريق، لاسيما أن المهاجم الشاب يمر بفترة من التوهج والتألق خلال الفترة الماضية.