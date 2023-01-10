شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر الموافقة على تحمل 10% من الضرائب فى عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، تحمل 10% من قيمة الضرائب على العقود خلال المرحلة المقبلة، عقب توصية من بعض اللاعبين بسبب تحمل قيمة 25 % من قيمة العقد كاملا .

وعلى جانب آخر تعد مباراة إنبى الأول للمدير الفني الجديد عبد الباقى جمال خلفا للمدرب اليوناني بابا فاسيليو الذى رحل عن الفريق بانهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين عقب اجتماع الأمس.

يستعد فريق غزل المحلة لاستضافة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 4 مباريات.

وكان نادي غزل المحلة قد أعلن، في بيان رسمي، تعرض محمود الحضرى حارس مرمى الفريق لإصابة بكسر فى إبهام اليد اليمنى، حيث تصل مدة غياب الحضرى إلى فترة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وتعرض محمود الحضري إلى الإصابة خلال مواجهة المحلة أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري

وقال غزل المحلة فى بيان رسمى: "كشف خالد الجميزي طبيب الفريق عن إصابة محمود الحضري خلال مشاركته في مباراة بيراميدز بالأمس، حيث تعرّض الحضري إلى إصابة بكسر في إبهام اليد اليمنى وهو ما يستلزم إجراء جراحة وتبيت الإصبع".

واختتم البيان: "يغيب الحضرى عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع".

وكان غزل المحلة قد تعرض للخسارة أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون مقابل.