شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: مروان عطية بالأهلى مقابل عمار حمدى ومحمد محمود فى الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد مصليحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، انتقال مروان عطية لاعب وسط الفريق لصفوف الأهلى بشكل رسمى.

وقال مصليحى، فى تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت، "الصفقة تمت ومروان عطية انتقل إلى النادى الأهلى.. الاتحاد حصل على عمار حمدى ومحمد محمود على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد".

وتابع "غير صحيح أن عمار ومحمد محمود كانا يرفضان الانضمام للاتحاد السكندرى وكل ما يقال حول ذلك شائعات فقط".

وواصل "عمار حمدى أفضل فتراته كانت مع الاتحاد السكندرى وتربطه علاقة مميزة بالجمهور، ومحمد محمود يرحب باللعب للاتحاد".