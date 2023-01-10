شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقبل استقالة رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أمس الاثنين، فى اجتماع عقد بمقر الوزارة، حيث تقدم خلاله رئيس النادى الإسماعيلى باستقالته من رئاسة النادى.

وفى ضوء ما تم خلال اجتماع الوزير مع رئيس النادى الإسماعيلى أكد المهندس يحيى الكومى على تقديم استقالته بشكل رسمى اليوم الثلاثاء إلى وزارة الشباب والرياضة، وذلك للمضى قدماً فى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.

ووافق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على الاستقالة لكن فور تقديمها رسمياً بمقر الوزارة.

ومن المقرر قانونا وإلى حين تقديم استقالة المجلس وقبولها رسمياً أن يتم الإعلان فى حينه عن تشكيل لجنة تسليم، وتسلم لكل الأمور والإجراءات الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالنادى.

وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية المصرية، خاصة الجماهيرية وتقديم كل ما يلزم لها من أجل تحقيق الاستقرار الإدارى لها، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة كل الإجراءات الإدارية الخاصة بتسيير شئون النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة وفق لائحة النظام الأساسى الخاصة بالنادى، وفى ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد من خلال الجمعية العمومية للنادى.