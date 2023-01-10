شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر قائمة الفريق فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام الحالية جلسات عمل مُكثفة لحسم عدة أمور متعلقة بقائمة المارد الأحمر بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها فى المغرب فبراير المقبل، ويناقش مسئولو الأهلي مع المدرب السويسري ترتيبات السفر والقائمة الأولية والقائمة النهائية، خاصة أن لوائح البطولة تُتيح للأهلي الحق تغيير وإستبدال أى اسم من القائمة حتى 30 يناير الجارى.

ومن المقرر أن تشهد قائمة الأهلي فى مونديال الأندية الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادى فى الانتقالات الشتوية الجارية، وهي التونسي محمد الضاوي "كريستو" القادم من النجم الساحلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وخالد عبد الفتاح المُنضم من سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بجانب مروان عطية الذى يتبقى على إعلانه انتقاله ساعات قليلة.

ويعمل الأهلي على إنهاء الصفقة الأجنبية في خط الهجوم بعد صرف النظر عن الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي بسبب أزمات في "الركبة" كشفها الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب مؤخراً بالقاهرة تحت إشراف الأهلي.