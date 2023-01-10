شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين 5 مهاجمين أجانب لاختيار صفقة فوق السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو النادى الأهلي، بالتنسيق مع كولر، بين عدة مهاجمين، حيث اقترب المدرب السويسري من اختيار مهاجم مُتميّز من أصل 5 أجانب تلقى تقريراً عنهم، ويرغب الأهلي في تدعيم الهجوم بصفقة قوية فى كأس العالم للأندية.

وحدد مسئولو الأهلي 28 يناير الجارى موعداً للسفر إلى المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندى فى الأول من فبراير المقبل، وتلقى الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن نادى أوكلاند سيتي سيُشارك فى مونديال الأندية، المقرر إقامته فى المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.