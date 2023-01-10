شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاضل بين 5 مهاجمين أجانب لاختيار صفقة فوق السن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو النادى الأهلي، بالتنسيق مع كولر، بين عدة مهاجمين، حيث اقترب المدرب السويسري من اختيار مهاجم مُتميّز من أصل 5 أجانب تلقى تقريراً عنهم، ويرغب الأهلي في تدعيم الهجوم بصفقة قوية فى كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن تشهد قائمة الأهلي في مونديال الأندية الصفقات الجديدة التى تعاقد معها النادي فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهي التونسي محمد الضاوي "كريستو" القادم من النجم الساحلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وخالد عبد الفتاح المُنضم من سموحة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بجانب مروان عطية الذى يتبقى على إعلان انتقاله ساعات قليلة، بجانب الصفقة الأجنبية فى خط الهجوم الذى يعمل الأهلي على الانتهاء منها حالياً بعد صرف النظر عن الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آفى البرتغالي بسبب أزمات فى "الركبة" كشفها الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب مؤخراً بالقاهرة تحت إشراف الأهلي.