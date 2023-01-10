شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بثنائية الحدود لاستكشاف الإسماعيلى قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة للنادي الإسماعيلي فى الدوري، خاصة مباراة حرس الحدود الأخيرة التى انتهت بهزيمة الدراويش بهدفين نظيفين، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الدراويش قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين الجمعة المقبل.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي الاسماعيلي الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية.

من جهته كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن خطة النادي للتدعيم فى الميركاتو الشتوي الجاري، وقال عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، شوقي غريب طموحاته تكوين فريق قوي للتتويج بالبطولات، فى الفترة الحالية لا توجد أسماء مطروحة للتدعيم، لدينا مجموعة من الناشئين تنتظر الحصول على الفرصة ولدينا 3 لاعبين أفارقة تحت السن يتم اختبارهم في الفترة الحالية قبل التعاقد معهم.

وأضاف المشرف على المقاولون، من الوارد أن نضم أي لاعب من الأهلي أو الزمالك على سبيل الإعارة علاقتنا بالأندية جيدة، عمر فايد نعده للسفر إلى الخارج والاحتراف ولن نقبل برحيله لأى نادٍ فى مصر.

واختتم عادل قائلا، "هناك ثبات فى المستوى يقودنا مدرب قدير بصماته واضحة على الفريق منذ أخر 5 مباريات في الموسم الماضي، هناك 3 أو 4 ناشئين يلعبون في الفريق من أبناء النادي وهذه هي سياستنا، الفريق يؤدي بشكل جيد ونتمنى الاستمرار".

ونجح المقاولون العرب في حصد الفوز الثاني على التوالي له في الدوري، بعد التغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 18 ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض ذئاب الجبل 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.