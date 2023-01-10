شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة فى صفقة إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال إيبوكا مهاجم سيراميكا من أجل إنهاء أزمة المهاجم الصريح، والتى يعانى منها الفريق بعد مطالبة فيريرا بضرورة التعاقد مع مهاجم هداف لحل أزمة العقم الهجومى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة فى الوقت الحالى.

ورغم إصرار مسئولى سيراميكا على الحصول على 25 مليون جنيه، إلا أن مسئولى الزمالك طلبوا تسديد 20 مليون جنيه، مع إعارة أحد اللاعبين، ويعد البند الأخير حجر عثرة نحو إتمام الصفقة فى ظل تمسك أحمد سامى المدير الفنى لسيراميكا برفض مبدأ الإعارة لأى لاعب، وهو ما سيؤدى لإستغناء الأبيض عن لاعب.