شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة فى صفقة إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال إيبوكا مهاجم سيراميكا من أجل إنهاء أزمة المهاجم الصريح، والتى يعانى منها الفريق بعد مطالبة فيريرا بضرورة التعاقد مع مهاجم هداف لحل أزمة العقم الهجومى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة فى الوقت الحالى.
ورغم إصرار مسئولى سيراميكا على الحصول على 25 مليون جنيه، إلا أن مسئولى الزمالك طلبوا تسديد 20 مليون جنيه، مع إعارة أحد اللاعبين، ويعد البند الأخير حجر عثرة نحو إتمام الصفقة فى ظل تمسك أحمد سامى المدير الفنى لسيراميكا برفض مبدأ الإعارة لأى لاعب، وهو ما سيؤدى لإستغناء الأبيض عن لاعب.
من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر اليوم الثلاثاء إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم الثلاثاء بالإسكندرية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري في الدوري.
ويعود محمود شبانة إلى صفوف الزمالك بعدما استقرت إدارة الكرة على قطع إعارته من أجل تدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمود الونش، ورحب جوسفالدو فيريرا بعودة اللاعب للقلعة البيضاء خاصة وإن هذا المركز يحتاج لدعم سريع، كما يكثف مسئولي الزمالك البحث عن مهاجم سواء محلى أو أجنبى، إلا إن إدارة الكرة ترغب في البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه، وترفض التسرع في التعاقد مع أى لاعب قبل التأكد من كفاءته.