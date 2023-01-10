موعد مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى والقناة الناقلة

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وحصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على راحة من التدريبات يومى السبت والأحد الماضيين بعد الانتهاء من مباراة إنبى التى أقيمت مساء الخميس باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز التى انتهت بفوز المارد الاحمر بهدفين دون رد سجلهم محمد مجدى أفشة وأليو ديانج، قبل أن يستأنف التدريبات أمس الاثنين.

ويستعد الاهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس المقبل بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصرى، والمقرر لها الخميس المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية.

الأهلي البطل التاريخي لمسابقة الدوري

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.







القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير

موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى فى الدوريويستعد الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس.