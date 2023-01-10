شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الجولة 13 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
فيوتشر نجح فى انتزاع 3 نقاط ثمينة خلال المواجهة الأخيرة بالدوري، بعدما قلب الطاولة على سيراميكا ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة 12.
على الجانب الآخر، يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة وذلك بعدما خاض 12 مباراة حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.
وأبدى علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، سعادته بعد فوزه المثير على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.
وقال ماهر، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء لقناة أون تايم سبورتس، إن فريقه صنع حالة في الدوري المصري ووصوله إلى الوصافة يعد إنجازا كبيرا في رأيه ولكن الأهم الحفاظ عليه والاستمرارية في المنافسة على لقب الدوري.