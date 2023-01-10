شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الجولة 13 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فرق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض أبناء على ماهر 12 مباراة، فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 7.

فيوتشر نجح فى انتزاع 3 نقاط ثمينة خلال المواجهة الأخيرة بالدوري، بعدما قلب الطاولة على سيراميكا ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة 12.

على الجانب الآخر، يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة وذلك بعدما خاض 12 مباراة حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.

وأبدى علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، سعادته بعد فوزه المثير على سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

وقال ماهر، في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء لقناة أون تايم سبورتس، إن فريقه صنع حالة في الدوري المصري ووصوله إلى الوصافة يعد إنجازا كبيرا في رأيه ولكن الأهم الحفاظ عليه والاستمرارية في المنافسة على لقب الدوري.