شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يمنح حسام حسن ومحمود صابر الاستغناء بعد رحيلهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو نادى غزل المحلة الاستغناء الخاص لثنائى الفريق حسام حسن ومحمود صابر عقب رحيلهما عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل حسام حسن إلى فريق الأولمبى السكندرى، بينما انتقل محمود صابر لأحد الأندية التونسية على سبيل الإعارة عقب قرار الجهاز الفني بالاستغناء عن اللاعبين لعدم حاجة الفريق لهما.

وتلقى فريق غزل المحلة هزيمة أمام بيراميدز برباعية نظيفة في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز . وعلى إثر الهزيمة أمام بيراميدز رحل المدير الفني للفريق المحلاوى اليوناني بابا فاسيليو عقب جلسة بينه و بين مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة أسامة خليل و تعين عبد الباقى جمال مدربا للفريق مع استمرار الجهاز المعاون .

ومن جانب آخر، تعد مباراة إنبى الأول للمدير الفني الجديد عبد الباقى جمال خلفا للمدرب اليوناني بابا فاسيليو الذى رحل عن الفريق بانهاء التعاقد بالتراضى بين الطرفين.

ويستعد فريق غزل المحلة لاستضافة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المحلة فى الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و التعادل في 3 مباريات والهزيمة فى 4 مباريات.