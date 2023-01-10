شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعد تأجيلها 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة بعد تأجيله 24 ساعة، حيث كان من المقرر انعقاده أمس، السبت، إلا أن النصاب القانونى لم يكتمل بعد حضور 28 ناديا فقط من أصل 129 ناديا.

وبناءً على المادة 28 من لائحة النظام الأساسي يلزم حضور 65 عضوًا لاكتمال النصاب القانوني فى اليوم الأول من أصل 129 عضوًا، حيث نصت المادة على حضور أكثر من 50% لاكتمال النصاب. وفى حال عدم اكتمال النصاب فى اليوم الأول يحق لاتحاد الكرة استكمال العمومية فى اليوم التالي، على أن يكتمل النصاب بحضور 25% من الأعضاء، أى ما يعادل 33 عضواً فقط، طالما لم يتطرق الاجتماع لتعيين مجلس إدارة جديد.

ووفقا للخطاب المُرسل من اتحاد الكرة للأندية قبل شهر من انعقاد الاجتماع جاءت بنود الجمعية العمومية كالتالي، التصديق علي محضر الاجتماع السابق، تعيين 3 أعضاء للمشاركة في تدوين محضر الاجتماع، اعتماد خطة الاتحاد القائم بتنفيذها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل قصيرة الأجل / طويلة الأجل، وتقرير مراقب الحسابات إن وجد، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد، تعيين مدققي حسابات مستقلين فور اقتراح مجلس الإدارة مراجعة، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص اشتراكات العضوية العاملة والمنتسبة (القسم الأول 1000 جنيه – القسم الثاني 500 جنيه – القسم الثالث 250 جنيه – القسم الرابع 100 جنيه )، فصل عضو بهيئة بالاتحاد المصري لكرة القدم (إن وجد)، قبول العضوية (أندية جديدة) إن وجد.