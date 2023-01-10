شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غلق باب التسجيل فى البطولة العربية لألعاب القوى للضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم، الثلاثاء، باب التسجيل للاشتراك فى منافسات البطولة العربية لألعاب القوى ، والتى تستضيفها مصر خلال شهر فبراير المقبل.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية خلال فبراير المقبل، فى نسختها الخامسة والعشرين، على مستوى الكبار والشباب والناشئين.

ومن المقرر أن يشارك منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة الضاحية التى تقام بالجزائر منتصف الشهر الجارى، فى إطار الاستعدادات للبطولة العربية التى ستنظمها مصر فبراير المقبل وكذلك البطولات الدولية التى ستندرج ضمن الأجندة الدولية.

ويمثل منتخب ألعاب القوى فى البطولة الثنائى سالم محمد وهدير عطية حيث تبدأ المنافسات يوم 14 يناير الجارى.

يذكر أن بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى حققت ذهبيتى دورة العاب البحر المتوسط التى أقيمت خلال الأشهر الماضية فى سباقى 100 م و 200 متر عدو بالبطولة التى أقيمت بالجزائر.