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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره تشارلتون أثلتيك على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مبارة مانشستر يونايتد وتشارلتون أثلتيك في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (الموعد)

تغلب مانشستر يونايتد على بيرنلي 2-0 في دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فيما فاز تشارلتون أثلتيك على برايتون بركلات الترجيح 4-3.

يقدم فريق مانشستر يونايتد أداءًا مميزًا في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق 6 إنتصارات متتالية بمسابقة البريميرليج، دفعته للمركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث.

ويتطلع مان يونايتد لمواصلة التوهج أمام تشارلتون أثلتيك، وإنتزاع بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يحتضن ملعب "أولد ترافورد"، مباراة مانشستر يونايتد ضد تشارلتون أثلتيك، يوم الثلاثاء 10-1-2023، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد تشارلتون أثلتيك، يوم الثلاثاء 10-1-2023، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد تشارلتون أثلتيك، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على قناة beIN Sports 2 HD Premium.