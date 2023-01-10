شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد انطلاق مباراة إنتر ميلان أمام بارما في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره فريق بارما، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا.

موعد انطلاق مباراة إنتر ميلان أمام بارما في كأس إيطاليا

وتقام مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق بارما، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميلان أمام نظيره بارما، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





وكان نادي إنتر ميلان قد حقق فوزًا صعبًا علي ملعبه أمام نظيره فريق نابولي، بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وقال روميلو لوكاكو خلال تصريحات صحفية: إنتر ميلان هو كل شيء بالنسبة لي.. أتمنى البقاء، لكن يجب أن اتوصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل ذلك.

وتابع: تحدثت في وقت سابق مع إدارة تشيلسي عن علاقتي بالمدرب توماس توخيل، وقررت العودة لـ إنتر ميلان، وحصلت الأمور بسرعة، وأنا سعيد للغاية.

واختتم لوكاكو حديثه: أتمنى إنهاء مسيرتي الكروية مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ويتحمل نادي إنتر ميلان؛ راتب لوكاكو بالكامل مع الفريق في الفترة الجارية خلال موسم الإعارة، ويدفع النيراتزوري قيمة الإعارة في الموسم الوحيد 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة.