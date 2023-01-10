شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على فريق الرائد، في المباراة المقدمة بينهما من الجولة الخامسة عشر، لبطولة دوري روشن السعودي 2022-23.

موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي

ونجح الهلال في المباراة الأخيرة في حسم كلاسيكو السعودية لصالحه، بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 25 في المركز الثالث، وسيعمل لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من القمة وتصحيح المسار.

أما الرائد فتمكن من الفوز على ضمك في الجولة الماضية، ووصل إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويريد التسلح بعامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق.

موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الثلاثاء 10 يناير 2023، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.