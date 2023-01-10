شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة قطر والبحرين في خليجي 25 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد مباراة قطر والبحرين، والتي تقام لحساب الجولة الثانية من بطولة خليجي 25، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة قطر والبحرين في خليجي 25

يحتضن ملعب "الميناء" في مدينة البصرة مباراة قطر والبحرين، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، والتي تستضيفها العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

منتخب قطر بدأ البطولة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق لفوز على حساب الكويت بهدفين نظيفين، كما تمكن منتخب البحرين هو الآخر من الفوز على منتخب الإمارات بهدفين لهدف في الجولة الأولى.

وبكل تأكيد ستكون مواجهة البحرين وقطر محورية في مسيرة الفريقين في البطولة، حيث يسعى كل منهما إلى الفوز لضمان التأهل إلى نصف النهائي.

موعد مباراة قطر والبحرين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25، هو يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، على استاد الميناء في مدينة البصرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة بتوقيت السعودية، الثامنة و15 دقيقة بتوقيت الإمارات.

سوف يتم نقل البطولة على العديد من القنوات العربية المفتوحة وأبرزها بي إن سبورت المفتوحة وكذلك قنوات الكأس.