شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الإمارات والكويت في خليجي 25 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واجه منتخب الإمارات نظيره الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة خليجي 25.

منتخب الإمارات يواجه الكويت، على ملعب الميناء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة خليجي 25 المقامة في العراق.

وكان منتخب الإمارات قد خسر أولى مبارياته أمام البحرين، كما سقط أيضًا منتخب الكويت أمام قطر في الجولة الأولى.

ويتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب البحرين ثانيًا بنفس عدد النقاط، بينما يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث دون تحقيق أي نقاط، ومثله منتخب الكويت في ذيل الترتيب.

تقام مباراة الإمارات والكويت الساعة 3:15 عصرًا بتوقيت مصر، 4:15 بتوقيت السعودية.

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