«ما فعله نوع من التمرد».. مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمة أحمد فتوح.. ويتحدث عن فرع الزمالك الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وبناء الاستاد والفرع الجديد.

وقال منصور، في تصريحات مصورة،: "فتوح لم يتجاوز في حقي أو حق النادي وأعتبره أفضل ظهير أيسر في مصر، ولم يحدث أي مشاجرة".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "من أبلغني بقصة أحمد فتوح حاول الاصطياد في الماء العكر، ولكن اللاعب سينتظم في تدريبات الزمالك بداية من الغد".

وتابع: "أشكر إسماعيل يوسف على دوره في إنهاء الأزمة، وسيكون له دورًا مهمًا مع الفريق في الفترة المقبلة".

وواصل مرتضى: "فتوح تواصل معي عبر الهاتف عن طريق أقاربه واعتذر لي ولـ النادي على ما بدر منه، وأبدى التزامًا كاملًا ونيته في فتح صفحة جديدة، وهو من سن حفيدتي".

وأكمل: "أعتبر أن ما فعله أحمد فتوح نوعًا من التمرد، كان حزينًا لأن قبل الواقعة بيوم صرخت في وجهه".

وأكد منصور: "بداية من غدٍ ستقوم إحدى شركات الإنشاء ببناء فرع نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر وستاد النادي".

وأضاف: "ستكون هناك جلسة بين أحمد مرتضى منصور والشركة للإتفاق على التفاصيل، رسومات وتراخيص فرع النادي تم تجهيزها".

واستأنف ساخرًا موجهًا رسالته إلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة: "شكرًا انت ابن صاحب العزبة".

وتابع: "أمير مرتضى منصور وإسماعيل يوسف أصدرا قرارًا بتعيين حازم إمام في قطاع الناشئين، نحن لا نترك ابنائنا وهو أحد أبناء النادي، نحن لا نبيع أحد مثل غيرنا، محمد عمارة وحسام عاشور وياسر ريان كسبوا ناديهم ولا يوجد لهم مكان في ناديهم ولا القناة".

واختتم مرتضى منصور: "تنتظرنا مباراة هامة يوم الأربعاء المقبل، ولا توجد أزمة مع عبد الله جمعة أو أحمد فتوح، هنا القلب الكبير يساع كل أولادنا، واقول لجمهور الزمالك ساندوا فريقكم ومدربكم وسنحصد كل البطولات".