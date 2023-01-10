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قرار بإلغاء الحجز على أرصدة وممتلكات عبدالله السعيد

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الشارقة - اميمة ياسر -   

ذكرت وسائل إعلامية أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قررت إلغاء الحجز على أرصدة وممتلكات اللاعب عبدالله السعيد، صالنع ألعاب فريق بيراميدز، من جانب النادي الأهلي.

ووفقاً لموقع "إرم نيوز"، قررت المحكمة رفض إجراءات الحجز على أرصدة السعيد في البنوك بعدما لجأ لها محامي اللاعب خاصة أن القضية مازالت منظورة أمام المحكمة الدولية (كاس).

وكان السعيد قد قرر اللجوء للمحكمة الفيدرالية السويسرية بعدما بدأ النادي الأهلي في اتخاذ إجراءات الحجز على أرصدة اللاعب البنكية وممتلكاته تنفيذا لحكم من مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية.

وكان الأهلي قد حصل على هذا الحكم بداعي إخلال عبدالله السعيد بالعقد الثلاثي المبرم بين اللاعب والأهلي المصري والأهلي السعودي، لحظر انتقال اللاعب إلى أي فريق مصري دون موافقة الأهلي وحال مخالفة هذا البند يسدد اللاعب مليوني دولار.

كما لجأ السعيد أيضا للقضاء المصري لإيقاف الحكم لحين الحصول على حكم الفيدرالية السويسرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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