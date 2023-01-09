شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخصص أوتوبيسات مجانية لنقل جماهيره للإسكندرية ودعمه أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المباريات بالنادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية، لحضور مباراة المصري في الأسبوع الـ13 للدوري، المقرر إقامتها مساء الخميس القادم بملعب برج العرب.

الأوتوبيسات سوف تتحرك من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد بداية من الساعة العاشرة، ويكون آخر موعد للتحرك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقته الشخصية والـ«فان آي دي»، وتذكرة المباراة، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

واستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الإثنين، استعدادًا لمباراة المصري التي تقام ‏مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخطططية الخاصة بمباراة المصري.‏