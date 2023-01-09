شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يحفز لاعبى الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، على حضور التدريب مساء اليوم الإثنين، وطالب اللاعبين بضرورة العودة للانتصارات والأداء برجولة أمام الزمالك فى الأسبوع الـ13 والمقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

وقال مصيلحى للاعبي الاتحاد، إن الكرة لا تعرف المستحيل ولا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر، مؤكدا أن مباريات أندية القمة يترقبها الجميع إعلام وجماهير ومسئولين، ولا بد من وضع بصمة لأبناء سيد البلد والعودة للمربع الذهبى، كما أن المباراة لن تكون سهلة أمام منافس شرس ينافس على البطولة، ولكننا قادرون على تحقيق الفوز.

وعقد مصيلحى جلسة خاصة مع الجهاز الفنى بقيادة الصربى زوران واستمع إليه، وسأل عن أسباب تدهور النتائج فى المرحلة الأخيرة ووعود بحل جميع مطالب الفريق بشرط العودة إلى النتائج الإيجابية.

كما عقد مصيلحى جلسة خاصة مع الجهاز الطبى بقيادة دكتور عمرو الأشلم، واطمأن على حالة المصابين، كما طالب مصيلحى بغلق صفحة الانتقالات الشتوية قبل موقعة الزمالك، مؤكدا أن الفريق أمام مباراة بست نقاط وعقب المباراة سيتم حسم جميع الملفات.