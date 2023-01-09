شكرا لقرائتكم خبر عن نصف أندية الدوري ترفع شعار التغيير.. 9 ضحايا بين مدربي الإيجيبشان ليج لتراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تزايدت ظاهرة إقالة المدربين في الأندية المصرية التي لم تنجح في تحقيق نتائج إيجابية، وذلك مع وصول قطار دوري رابطة الأندية المصرية إلى المحطة رقم 12.

وهناك 9 مدربين خسروا وظيفتهم منذ بداية الموسم ورحلوا عن الدوري الممتاز وهم: الإسباني خوان كارلوس جاريدو "الإسماعيلي"، البرتغالي نونو ألميدا "فاركو"، علاء عبد العال "طلائع الجيش"، ربيع ياسين "أسوان"، خالد جلال "البنك الأهلي"، وإيهاب جلال "المصري"، أحمد كشري "إنبي"، تاكيس جونياس " بيراميدز"، بابا فاسيليو "غزل المحلة".

علاء عبد العال

رحل علاء عبد العال عن طلائع الجيش بعد 3 مباريات فقط حصد خلالها 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.

أحمد كشري

رحيل أحمد كشري عن إنبي عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الثامنة، وخاض كشري مع الفريق البترولي 8 مباريات حقق خلالها فوزا وحيدا و3 تعادلات وتلقي 4 هزائم.

نونو ألميدا

رحل نونو ألميدا عن فاركو بعد 6 مباريات حقق خلالها فاركو فوزا وحيدا مقابل خسارتين وتعادل فى أربع مباريات.

إيهاب جلال

رحل إيهاب جلال عن المصري، حيث قاد الفريق هذا الموسم فى 4 مباريات بالدوري، تعادل في مباراتين وفاز في مباراة وخسر في أخرى.

جاريدو

رحل جاريدو عن الإسماعيلي بعد 5 جولات خاضها مع الدراويش لم يحقق سوى نقطتين فقط من تعادلين و3 هزائم .

خالد جلال

رحل خالد جلال عن البنك الأهلي بعد 5 جولات من المسابقة، حيث خاض البنك هذا الموسم فى 5 مباريات فوز فى مباراة وتعادل مباراتين وخسر مثلهما وودع الفريق بطولة كأس مصر أيضا عقب الهزيمة أمام بيراميدز.

تاكيس جونياس

رحل تاكيس جونياس عن فريق بيراميدز بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق الأزرق في الجولة 11 من الدوري أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، ويحتل بيراميدز حالياً المركز الرابع في المسابقة برصيد 23 نقطة.

بابا فاسيليو

أعلن نادي غزل المحلة، فسخ تعاقده مع اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق، وتعيين عبد الباقي جمال مديرا فنيا للفريق ومنحه صلاحية اختيار المدرب العام في جهازه الفني، وذلك بعد وصول العلاقة بين المحلة وبابا فاسيليو إلى طريق مسدود.

تولى بابا فاسيليو المسؤولية الفني لفريق غزل المحلة منذ بداية الموسم الجاري، حيث قاد الفريق خلال 12 مباراة، فاز في 5 لقاءات وخسر في 4 أخرى وتعادل في 3 لقاءات، ليحصد الفريق 18 نقطة محتلاً المركز السابع في جدول مسابقة الدوري.