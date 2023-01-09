شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلي يهزم سموحة 81-59 في دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي على فريق سموحة، ليواصل عروضه القوية في بطولة دوري السوبر للمحترفين.

واستضاف "رجال سلة الأهلي" فريق سموحة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وجاءت المواجهة مثيرة وقوية بين الفريقين.

الفترة الأولى شهدت تقدم الأهلي بنتيجة 22-19، فيما تفوق الضيوف في الفترة الثانية بنتيجة 35-32، قبل أن تشهد الفترة الثالثة عودة التفوق للفريق بنتيجة 66-45، ثم استمر الأداء المميز من اللاعبين لتنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوز الفريق بنتيجة 81-59.

وبهذه النتيجة حافظ الفريق على سلسلة الانتصارات التي يحققها في دوري السوبر، قبل مواجهته القادمة مع الزمالك على ملعبه مساء الجمعة القادم.