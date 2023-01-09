شكرا لقرائتكم خبر عن أسطور ألمانيا يكشف عن اللقب الوحيد الذي لم يحققه مولر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام لوثار ماتيوس أسطورة ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ، بالتعليق على قرار توماس مولر من الاستمرار باللعب دوليًا، عقب الخروج من بطولةكأس العالم.

وودع منتخب ألمانيا، بطولة كأس العالم 2022 بقطر، من الدور الأول في البطولة، للمرة الثانية على التوالي.

ونشرت شبكة "TZ" الألمانية، تصريحات ماتيوس: لقد كان ذلك القرار مفاجئ بالنسبة لي، لأنني اعتقدت أنه سيركز فقط على بايرن ميونخفي السنوات الثلاثة أو الخمس المقبلة.

وتابع: يورو 2024 في ألمانيا، ويمكن لـ توماس مولر أن يكون قائد الفريق في ذلك الوقت، وسأكون سعيدًا إذا فاز بالبطولة، وهو اللقب الذيلم يحققه في مسيرته.

وأردف: إذا كان مولر متاحًا، سيبني عليه المدرب، أعرف هانسي فليك وأعرب كم هو مقتنع باللاعبين الخبرة والشباب، كما أن توماس لا يزاللديه الكثير ليقدمه.

وأضاف: مولر قائد والشباب يتعلمون منه.. المنافسة ستكون كبيرة مع موسيالا وفلوريا ويرتس وكاي هافريتز، لكن أعتقد أن هانسي فليكسيعتمد عليه في مركز الرقم 9.

وأتم: اعتقدت أن مولر سيكون أفضل إذا استمر في التركيز على بايرن ميونخ، لكن هذا هو قراره في النهاية، وأتمنى أن يكون موفقًا.