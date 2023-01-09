شكرا لقرائتكم خبر مدرب النصر: بطولة الدوري صعبة.. ورونالدو فقد متعة اللعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رودي جارسيا، إن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر سيكون له تأثير مماثل لانتقال أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه إلى نادي نيويورك كوسموس، قبل نحو 50 عاما.

ووقع رونالدو، المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات، عقدا لعامين ونصف العام، فيما يعتقد أنها واحدة من أكثر الصفقات المربحة في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يبدأ البرتغالي الدولي رونالدو المشاركة بعد مع النصر، نظرا لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه منذ أن كان لاعبا لمانشستر يونايتد، لكن تأثيره بدأ يظهر بالفعل خارج الملعب.

مسيرة أسطورية

يرى جارسيا أن الصفقة تشبه صفقة انتقال الراحل بيليه إلى كوسموس الأمريكي عام 1975، بعد مسيرة أسطورية مع سانتوس البرازيلي.

وقال جارسيا في تصريحات نشرتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «الأمر يشبه إلى حد ما صفقة بيليه، خاصة فيما يتعلق بتطوير كرة القدم والرياضة والثقافة في السعودية».

وأضاف: «كريستيانو رونالدو أكثر من مجرد لاعب. هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم».

وتابع: «مدى تسليط الضوء على نادينا يعد أمرا مدهشا. الآن يعرف الجميع حول العالم أين نادينا».

وأضاف جارسيا: «كان لا بد أن يرتفع عدد متابعينا من 800 ألف (على تويتر) إلى 10 ملايين خلال ساعات قليلة، أو أيام قليلة، بسبب انضمام كريستيانو».

وغاب رونالدو عن صفوف النصر في المباراة التي انتهت بالفوز على الطائي 2 / صفر، الجمعة، كما سيغيب عن المباراة المقررة أمام الشباب السبت المقبل، بسبب عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه، بسبب قيامه بالإطاحة بهاتف من يد مشجع لفريق إيفرتون أبريل الماضي.

نجوم السعودية

يمكن لرونالدو تسجيل ظهوره الأول مع فريق النصر عبر المباراة المقررة أمام الاتفاق، في 22 يناير الجاري، لكن جارسيا أعلن أن رونالدو قد يشارك ـ للمرة الأولى ـ عبر مباراة ودية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقد يعني هذا أن مواجهة ستجمع بين رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب سان جيرمان، حيث يلتقي الفريق الفرنسي مع فريق نجوم من السعودية، يضم لاعبين من النصر والهلال، لكن جارسيا لم يبدُ سعيدا تماما.

وقال جارسيا: «ظهوره الأول لن يكون بقميص النصر. سيتألف الفريق من مزيج من لاعبي الهلال والنصر».

وأضاف: «أنا كمدرب للنصر، لا يمكن أن أكون سعيدا بهذه المباراة. لكنه أمر جيد للتطوير، أن نرى ونواجه باريس سان جيرمان ونجومه الرائعين».

وزاد: «ستكون أمامنا مباراة بالدوري بعدها بـ3 أيام. ربما كان من الأفضل إعادة التفكير في الأمر، فيما يتعلق بجدول المباريات، لكنها ليست مشكلة كبيرة».

وتابع: «نحن في الصدارة (الدوري السعودي)، ونشعر بالسعادة. هي بطولة يصعب الفوز بها، لكننا عاقدون العززم على ذلك».

وقبل رحيله عن مانشستر يونايتد، تراجع وقت مشاركة رونالدو ضمن صفوف الفريق، كما خرج من التشكيل الأساسي للمنتخب البرتغالي خلال كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ولدى سؤال جارسيا عما يأمله من رونالدو (37 عاما) عندما يسجل ظهوره الأول مع النصر، قال المدرب: «إذا استعاد متعة اللعب مرة أخرى، سيكون هذا بمثابة هدف قد تحقق».