سكالوني أفضل مدرب لمنتخب وطني في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 في قطر بجائزة أفضل مدرب لمنتخب وطني في العالم لعام 2022، وفق الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (iffhs).

ونال سكالوني هذه الجائزة بعدما حصل على 240 نقطة، متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه الفرنسي ديديه ديشامب مدرب «الديوك» الذي اكتفى بجمع 45 نقطة فقط، في حين حل وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في المركز الثالث.

وتوج المدرب الأرجنتيني (44 عاما) بهذه الجائزة ليخلف الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي فاز بها عام 2021، عقب حصده لقب كأس أوروبا (يورو 2020) مع منتخب إيطاليا.

ونجح سكالوني ولاعبوه في تجاوز الخسارة التي مني بها «التانجو» في المباراة الأولى لمونديال قطر 2022، التي جاءت أمام السعودية 1-2 على ملعب لوسيل.

بعدها فاز منتخب الأرجنتين على المكسيك وبولندا في الجولتين الثانية والثالثة من الدور الأول، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

وتمكن منتخب الأرجنتين تحت قيادة سكالوني من تجاوز عقبة أستراليا في ثمن النهائي، ثم هولندا بركلات الترجيح في دور الثمانية، وتلاها الفوز الكبير على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، وأخيرا الانتصار المثير على فرنسا بركلات الترجيح في النهائي.

وتولى سكالوني مهمة تدريب منتخب الأرجنتين في الثاني من أغسطس 2018 بصفقة مؤقتة، قبل أن يقرر الاتحاد المحلي للعبة تثبيته بشكل رسمي.

ومنذ ذلك الوقت، قاد سكالوني الأرجنتين لكسر عقدة كوبا أمريكا بالتتويج بالبطولة صيف عام 2021، بعد أن خسر في نصف نهائي البطولة ذاتها أمام البرازيل عام 2019.

وتوج سكالوني ببطولة السوبر الأوروبي اللاتيني، المعروفة باسم «فيناليسيما»، بالفوز على إيطاليا على ملعب ويمبلي في صيف 2022، قبل أن يختتم العام نفسه بحصد كأس العالم.

وحصد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب 33 نقطة، وحل في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل مدرب منتخب وطني في العالم للعام الماضي.

وأصبح الركراكي أول مدرب أفريقي يحصل على هذا المركز المتقدم، وفق ما ذكره الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم.

ويعد منتخب المغرب مع مدربه الركراكي أول المنتخبات العربية والأفريقية وصولا إلى هذه المرحلة المتقدمة من كأس العالم.

وتفوق الركراكي في الاستفتاء على زالاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الذي جاء رابعا برصيد 20 نقطة.

قائمة أفضل مدرب لمنتخب وطني في العالم لعام 2022:

